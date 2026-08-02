KAI Commuter Blacklist 40 Pelaku Pelecehan Seksual di KRL dalam 6 Bulan

JAKARTA - KAI Commuter menangani 40 kasus pelecehan seksual yang terjadi di dalam rangkaian kereta maupun area stasiun dalam enam bulan pertama 2026. Seluruh pelaku yang teridentifikasi telah diblokir dari layanan Commuter Line melalui mekanisme blacklist.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan, seluruh pelaku yang teridentifikasi telah diblokir aksesnya untuk menggunakan layanan Commuter Line di seluruh wilayah operasional melalui sistem pengawasan yang terintegrasi.

Selain pemblokiran akses, sebanyak 17 kasus telah dilaporkan dan dilimpahkan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum. Sementara untuk kasus lainnya, KAI Commuter menghormati keputusan korban pelecehan yang memilih tidak melanjutkan perkara ke ranah hukum.

"Kendati demikian, KAI Commuter terus mendorong dan mengimbau para korban untuk berani melanjutkan proses hukum guna memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku," ujar Karina, Minggu (2/8/2026).

Karina menegaskan, KAI Commuter siap memberikan pendampingan kepada korban, termasuk mengawal proses hukum di kepolisian hingga tuntas.

"Kami juga ingin meyakinkan seluruh pengguna bahwa korban tidak sendirian, kami berkomitmen untuk mendampingi korban hingga tuntas pada tindak lanjut proses hukumnya," tambahnya.

Sebagai langkah pencegahan, KAI Commuter terus memperketat pengawasan melalui optimalisasi kamera CCTV analytic di berbagai titik stasiun serta peningkatan patroli petugas keamanan. Perusahaan juga rutin menggelar kampanye dan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan Commuter Line.