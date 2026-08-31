Ada Proyek Integrasi, Layanan KRL Stasiun Karet Dialihkan ke BNI City

JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta bersama KAI Commuter mulai melaksanakan pekerjaan integrasi Stasiun Sudirman Baru/BNI City dengan Stasiun Karet per 1 September 2026. Seiring dengan proyek peningkatan layanan dan penataan kawasan tersebut, seluruh aktivitas naik-turun penumpang Commuter Line yang sebelumnya dilayani di Stasiun Karet dialihkan sementara ke Stasiun BNI City hingga 31 Desember 2026.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, integrasi tersebut bertujuan membuat perjalanan pelanggan menjadi lebih aman dan nyaman.

“Selama proses pekerjaan, integrasi ini disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian pengguna Commuter Line dan masyarakat sekitar stasiun,” ujar Purnomo, Senin (31/8/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan integrasi akan berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, layanan naik dan turun pengguna Commuter Line dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

“Selama proses pekerjaan tersebut, layanan naik dan turun pengguna Commuter Line dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City,” katanya.

Pengguna Commuter Line yang sebelumnya naik dan turun di Stasiun Karet nantinya akan menggunakan akses selasar di samping stasiun untuk menuju Stasiun BNI City. Fasilitas gerbang elektronik (e-gate), loket, dan aula (hall) di sisi barat Stasiun BNI City juga telah terpasang dan akan terintegrasi dengan akses dari pintu Karet.