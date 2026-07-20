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Ada Pembangunan Kanopi, KAI Tutup Sementara Jalur 4 dan 5 Stasiun Bogor

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |19:05 WIB
Ada Pembangunan Kanopi, KAI Tutup Sementara Jalur 4 dan 5 Stasiun Bogor
Jalur 4 dan 5 Stasiun Bogor ditutup sementara.
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JAKARTA - KAI Group memulai pembangunan kanopi peron (overcapping) di Jalur 4 dan 5 Stasiun Bogor. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa kereta api.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, pembangunan tersebut merupakan lanjutan dari pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Stasiun Bogor setelah sebelumnya dilakukan perpanjangan peron pada Jalur 6, 7, dan 8.

Selama pekerjaan berlangsung, KAI akan melakukan rekayasa layanan naik dan turun penumpang Commuter Line di Stasiun Bogor.

"Mulai Sabtu, 18 Juli 2026, Jalur 4 dan 5 Stasiun Bogor akan ditutup sementara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).

Selama proses pembangunan, layanan naik dan turun penumpang Commuter Line akan difokuskan melalui Jalur 2, 3, 6, 7, dan 8 Stasiun Bogor. Meski demikian, Karina memastikan jadwal perjalanan Commuter Line di Stasiun Bogor tetap berjalan normal.

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