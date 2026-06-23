Klarifikasi Insiden Penumpang Jatuh dari Eskalator Stasiun Bekasi, KCI: Bukan karena Malfungsi

JAKARTA - KAI Commuter memberi klarifikasi terkait insiden penumpang yang terjatuh di salah satu eskalator Stasiun Bekasi, Selasa (23/6/2026). Dalam keterangannya, KAI menegaskan insiden tersebut bukan disebabkan oleh malfungsi eskalator.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan peristiwa bermula saat seorang penumpang kehilangan keseimbangan hingga terjatuh di eskalator. Penumpang tersebut kemudian menabrak dua penumpang lain yang berada di bawahnya.

Mengetahui kejadian tersebut, petugas pengamanan segera mengambil tindakan dengan menghentikan eskalator melalui tombol darurat guna mencegah risiko lebih lanjut.

"Jadi bukan karena eskalator yang mengalami malfungsi atau tiba-tiba bergerak mundur karena kerusakan atau kesalahan sistem eskalator, seperti informasi yang tersebar luas," jelas Leza dalam keterangannya, Selasa.

Setelah eskalator berhenti, petugas langsung mengevakuasi ketiga penumpang menggunakan kursi roda. Mereka kemudian mendapat penanganan medis di Pos Kesehatan Stasiun Bekasi.

Leza mengatakan ketiga penumpang mengalami luka ringan berupa memar dan lecet pada bagian tangan, siku, serta lutut. Setelah mendapatkan perawatan, kondisi mereka dinyatakan membaik dan stabil.

"Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami pengguna. Seluruh pengguna yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis dengan baik dan saat ini dalam kondisi stabil," ujar Leza.