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KRL Lintas Bogor Gangguan Imbas Tawuran Warga Antara Stasiun Manggarai-Pasar Minggu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |18:07 WIB
KRL Lintas Bogor Gangguan Imbas Tawuran Warga Antara Stasiun Manggarai-Pasar Minggu
Tawuran Warga (foto: Okezone)
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JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Bogor mengalami keterlambatan pada Jumat (21/8/2026) sore. Gangguan perjalanan KRL terjadi akibat tawuran warga di sekitar jalur kereta api antara Stasiun Manggarai dan Pasar Minggu.

Informasi tersebut disampaikan melalui pemberitahuan perjalanan Commuter Line pada Jumat (21/8/2026) pukul 17.40 WIB.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line lintas Bogor, sehubungan adanya Tawuran Warga dekat jalur KA di antara Stasiun Manggarai-Pasar Minggu. Saat ini dalam proses penanganan petugas keamanan,” demikian informasi tersebut.

Dalam pemberitahuan itu disebutkan, perjalanan Commuter Line di lokasi masih menunggu kondisi aman untuk dapat melintas.

“Perjalanan Commuter Line di lokasi saat ini masih menunggu aman untuk melintas,” tulis informasi tersebut.

 

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