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Korban Tewas Tertabrak KRL Cawang-Tebet Lansia 80 Tahun, Begini Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |13:07 WIB
Korban Tewas Tertabrak KRL Cawang-Tebet Lansia 80 Tahun, Begini Kronologinya
Korban Tewas Tertabrak KRL Cawang-Tebet Lansia 80 Tahun
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JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Bogor mengalami keterlambatan akibat insiden tertemper orang yang melibatkan kereta Commuter Line No 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota. 

“Korban seorang laki-laki diketahui berinisial I usia 80 tahun,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan keterangan para saksi, kata Joko, korban mulanya terlihat berjalan di sekitaran pinggir rel.

“Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian terlihat korban berjalan disekitaran pinggir rel kereta api dan sesaat setelah melintas kereta listrik dari arah Bogor menuju Jakarta,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, korban tertemper kereta. Korban meninggal dunia di lokasi dan sudah dibawa ke rumah sakit.

“Atas kejadian itu, korban meninggal dunia di lokasi dan saat ini jenazah korban dibawa ke rumah sakit,” ungkapnya.

Sebelumnya, Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut terjadi saat kereta melintas di lintas Cawang-Tebet. Akibat kejadian itu, sistem pengereman rangkaian mengalami kerusakan.

 

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