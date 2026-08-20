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KRL Bogor dan Tangerang Kembali Normal, KAI Commuter Urai Keterlambatan Perjalanan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |10:43 WIB
KRL Bogor dan Tangerang Kembali Normal, KAI Commuter Urai Keterlambatan Perjalanan
KRL Bogor dan Tangerang Kembali Normal/Okezone
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JAKARTA - Layanan perjalanan Commuter Line Bogor dan Commuter Line Tangerang yang sempat mengalami keterlambatan, akibat tertemper saat ini sudah kembali normal. KAI Commuter juga terus melakukan normalisasi dan penguraian keterlambatan perjalanan Commuter Line di lintas.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, layanan perjalanan Commuter Line Bogor No. 1183 relasi Bogor – Jakarta Kota yang tertemper orang dan menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman sudah dijalankan kembali menuju Stasiun Manggarai.

Sementara itu untuk Commuter Line Tangerang No.1914A relasi Duri – Tangerang yang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi antara Stasiun Rawabuaya – Batu Ceper juga sudah bisa dijalankan kembali.

“Imbas kejadian tersebut sebanyak 10 perjalanan Commuter Line Bogor mengalami keterlambatan hingga 1 jam lebih dan perjalanan dibatalkan sedangkan untuk perjalanan Commuter Line Tangerang sebanyak 8 perjalanan mengalami keterlambatan hingga 48 menit,” ujar Leza, Kamis (20/8/2026).

Leza menjelaskan bahwa untuk menekan keterlambatan KAI Commuter sempat memberlakukan rekayasa pola operasi layanan perjalanan satu jalur antara Stasiun Pasar Minggu – Stasiun Manggarai untuk perjalanan Commuter Line Bogor dan satu jalur antara Stasiun Rawa Buaya – Stasiun Batu Ceper untuk layanan perjalanan Commuter Line Tangerang.

KAI Commuter sangat menyayangkan atas terjadinya keterlambatan ini karena terganggunya operasional perjalanan Commuter Line imbas temperan yang disebabkan seseorang yang berada di area jalur rel, dan pengguna jalan raya yang tidak mendahulukan perjalanan kereta.

 

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