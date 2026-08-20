Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL yang Tabrak Motor di Jalur Rawa Buaya-Batu Ceper Alami Kerusakan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |09:51 WIB
KRL yang Tabrak Motor di Jalur Rawa Buaya-Batu Ceper Alami Kerusakan
Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. Kejadian ini setelah kereta Commuter Line No.1914 relasi Duri-Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian depan rangkaian kereta sehingga berdampak pada operasional perjalanan.

"Kejadian ini juga menyebabkan rusaknya pada bagian depan KRL," kata Leza dalam keterangannya.

Sementara untuk mengurangi dampak keterlambatan, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi dengan menjalankan perjalanan Commuter Line Tangerang menggunakan satu jalur pada lintas Rawa Buaya-Batu Ceper.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan Commuter Line Tangerang mengalami antrean dan keterlambatan. KAI Commuter saat ini masih melakukan penanganan terhadap sarana yang terdampak sekaligus proses penguraian perjalanan KRL yang sempat tertahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237206//viral-4vXk_large.jpg
Dua Insiden Warga dan Motor Tertabrak Kereta Picu Gangguan KRL Bogor dan Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237203//krl-5meS_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta dan Duri-Tangerang Terganggu, KAI Rekayasa Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237202//pelrintasan-1Rgm_large.jpg
KRL Tertemper Motor di Rawa Buaya-Batu Ceper, Perjalanan Duri-Tangerang Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/320/3237200//krl-DrBe_large.jpg
KRL Tertemper Orang di Cawang-Tebet, Sistem Pengereman Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237199//stasiun_manggarai_dipadati_penumpang_karena_krl_bogor_menuju_jakarta_mengalami_ganggua-Ssb5_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta Gangguan, Stasiun Manggarai Penuh Sesak Dipadati Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/338/3237196//krl_alami_ganggunan_di_pasar_minggu_okezone-jOF6_large.jpg
Sempat Tertahan 20 Menit, KRL Bogor-Jakarta Kembali Berjalan Bergantian Jalur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement