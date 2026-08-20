KRL yang Tabrak Motor di Jalur Rawa Buaya-Batu Ceper Alami Kerusakan

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada Kamis (20/8/2026) pagi. Kejadian ini setelah kereta Commuter Line No.1914 relasi Duri-Tangerang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian depan rangkaian kereta sehingga berdampak pada operasional perjalanan.

"Kejadian ini juga menyebabkan rusaknya pada bagian depan KRL," kata Leza dalam keterangannya.

Sementara untuk mengurangi dampak keterlambatan, KAI Commuter memberlakukan rekayasa pola operasi dengan menjalankan perjalanan Commuter Line Tangerang menggunakan satu jalur pada lintas Rawa Buaya-Batu Ceper.

Akibat gangguan tersebut, sejumlah perjalanan Commuter Line Tangerang mengalami antrean dan keterlambatan. KAI Commuter saat ini masih melakukan penanganan terhadap sarana yang terdampak sekaligus proses penguraian perjalanan KRL yang sempat tertahan.