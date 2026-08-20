Korban Tewas Tertabrak KRL Duri-Tangerang Seorang Pelajar

JAKARTA – Pengendara sepeda motor tertemper di Stasiun Rawa Buaya-Batu Ceper, Jakarta Barat mengakibatkan pengemudinya tewas. Korban berinisial DK (18) merupakan siswa SMA.

"(Korban) pelajar," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

Joko menjelaskan, kejadian yang menimpa korban terjadi pada Kamis pagi tadi pukul 06.30 WIB. Mulanya, korban melintas dari utara menuju selatan.

"Setibanya di dekat perlintasan kereta api Semanan Tembok Bolong Wilayah Kalideres Jakarta Barat, bertabrakan tertemper dengan kereta api atau KRL jurusan tanggerang, nomor lokomotif dan identitas masinis belum diketahui yang melaju dari samping kirinya," ucap Joko.

Kecelakaan lalu lintas pun tak terelakkan. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Korban mengalami luka pada bagian kepala, meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara). Jenazah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang," tutupnya.