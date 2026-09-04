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Gangguan di Stasiun Jakarta Kota Berhasil Ditangani, Perjalanan KRL Lintas Bogor Kembali Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |09:34 WIB
Gangguan di Stasiun Jakarta Kota Berhasil Ditangani, Perjalanan KRL Lintas Bogor Kembali Normal
KRL Commuterline (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gangguan operasional yang sempat terjadi di Stasiun Jakarta Kota pada Jumat (4/9/2026) pagi telah berhasil ditangani. Stasiun Jakarta Kota kini kembali melayani perjalanan KRL lintas Bogor-Jakarta Kota.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menyampaikan gangguan tersebut telah selesai ditangani pada pukul 08.44 WIB.

“Pada jam 8.44 gangguan sudah dapat ditangani dan saat ini Stasiun Jakarta Kota sudah dapat melayani perjalanan Commuter Line kembali,” kata Karina dalam keterangannya.

Sebelumnya, gangguan operasional di Stasiun Jakarta Kota menyebabkan perjalanan Commuter Line Bogor mengalami keterlambatan.

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