Perjalanan KRL Kembali Normal Pascapenghentian Imbas Gempa Kepulauan Seribu

JAKARTA - KAI Commuter Line memastikan operasional dan layanan KRL kembali berjalan normal usai dihentikan imbas gempa bumi magnitudo 5,9 yang mengguncang Jakarta pada Sabtu (12/9/2026) dini hari.

Berdasarkan informasi di akun X @CommuterLine, KAI Commuter Line menyampaikan bahwa proses pengecekan jalur Bogor, Cikarang, Rangkasbitung, dan Tanjung Priok telah rampung.

"Pengecekan jalur pascagempa telah selesai dilakukan pada pukul 05.26 WIB. Perjalanan Commuter Line lintas Bogor, Cikarang, Rangkasbitung, dan Tanjung Priok kembali beroperasi normal dan dalam proses penguraian kepadatan di lintas," tulis KAI Commuter Line, dikutip Sabtu (12/9/2026).

Tak hanya itu, KAI Commuter Line juga memastikan proses pengecekan jalur lintas Tangerang sudah rampung pada pukul 05.45 WIB. Untuk itu, operasional dan layanan KRL dapat berjalan normal kembali.

"Pengecekan jalur pascagempa telah selesai dilakukan pada pukul 05.45 WIB. Perjalanan Commuter Line lintas Tangerang kembali beroperasi normal dan dalam proses penguraian kepadatan di lintas," demikian keterangan KAI Commuter Line.