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Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Kepulauan Seribu, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |07:18 WIB
Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Kepulauan Seribu, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
llustrasi.
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya gempa berkekuatan magnitudo 5,9 pada Sabtu, 12 September 2026, pukul 04.23.55 WIB. Adapun pusat gempa itu terletak di Pantai Timur Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan, hasil analisis menunjukkan gempa ini memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo M5,9 pada kedalaman 368 km. Adapun episenter gempa terletak pada koordinat 5,24° LS ; 106,78° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 69 km Timur Laut Kepulauan Seribu, DKI.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).

Ia berkata, gempa ini terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat aktivitas intraslab. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan dan laporan masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas IV MMI di Pandeglang, Lebak, Serang, Sukabumi, Cianjur, dan Tanggamus.

Kemudian skala intensitas III MMI di Tangerang, Tanjung Priok, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Kalapanunggal, dan Cilacap, serta II-III MMI di Rancaekek, Lembang, Garut, Kota Bandung, Yogyakarta, Pacitan, Ponorogo, Kab. Malang, Kota Bengkulu, Sumur, Padang, Mentawai, Pariaman, dan Solok Selatan.

"Hingga pukul 05.00 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan," pungkas Wijayanto.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Kepulauan Seribu gempa BMKG
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