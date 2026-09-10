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Atasi Kepadatan, KAI Commuter Tambah 13 Perjalanan Lintas Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |12:30 WIB
Atasi Kepadatan, KAI Commuter Tambah 13 Perjalanan Lintas Bogor
KRL Commuterline (foto: okezone)
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JAKARTA - Sejak penyesuaian perjalanan Commuter Line Bogor pada Senin (7/9) akibat perawatan sarana KRL, KAI Commuter terus melakukan evaluasi terhadap pola operasi perjalanan moda transportasi tersebut.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan, mulai Kamis (10/9/2026), pihaknya sebagai operator akan menambah kembali 13 perjalanan Commuter Line Bogor.

Ia menjelaskan, penambahan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap kepadatan pengguna yang terjadi akibat penyesuaian 17 perjalanan Commuter Line Bogor.

"Langkah ini diambil dengan melakukan pengaturan pola peredaran sarana Commuter Line di seluruh lintas layanan untuk mengoptimalkan jumlah jadwal perjalanan," kata Karina, Kamis (10/9/2026).

Karina menambahkan, KAI Commuter akan melakukan rekayasa pola peredaran rangkaian sarana Commuter Line di lintas Tanjung Priok untuk kemudian dioperasikan di lintas Bogor.

"Dengan pengoperasian rangkaian ini, jumlah perjalanan Commuter Line Bogor akan bertambah sebanyak 13 perjalanan," ujarnya.

 

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