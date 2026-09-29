Viral! Ada Kepulan Asap di Atas KRL Cikarang-Kampung Banda, KAI Commuter Sebut Akibat Sampah

JAKARTA - Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan, menanggapi video viral yang beredar di media sosial terkait adanya kepulan asap yang keluar dari bagian atas Commuter Line PLB No. 6031A relasi Cikarang–Kampung Banda yang terjadi di Jalur 4, Stasiun Cikarang, pada Selasa (29/9/2026) pukul 12.02 WIB.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas teknis terkait di lokasi, tim teknis menemukan adanya sampah dekat pantograf kereta sehingga menimbulkan gesekan dan asap. Petugas langsung bergerak cepat melakukan koordinasi serta penanganan sesuai prosedur keselamatan," ujar Leza melalui keterangannya, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, kepulan asap yang keluar tersebut terjadi di kereta keenam dari rangkaian Commuter Line PLB No. 6031A. Petugas terkait langsung melakukan pemeriksaan awal setelah mendapat laporan.

Dia menerangkan, sebagai langkah penanganan dan demi mengutamakan keselamatan, petugas menurunkan satu unit pantograf pada kereta 6 tersebut. Pada pukul 12.25 WIB, rangkaian dinyatakan aman. Untuk memastikan kelancaran perjalanan pengguna, KAI Commuter mengalihkan pengguna Commuter Line PLB No. 6031A ke Commuter Line PLB No. 5543C yang berada di Jalur 1 Stasiun Cikarang.

"Kejadian ini berdampak pada operasional perjalanan Commuter Line PLB No. 6031A. Commuter Line tersebut mengalami keterlambatan selama 27 menit. Kami mohon maaf atas adanya keterlambatan perjalanan ini," tuturnya.

KAI Commuter, tambahnya, mengimbau masyarakat untuk turut menjaga kebersihan di sekitar jalur kereta api dan tidak membuang sampah sembarangan yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta. Pihaknya juga mengimbau para pengguna agar tetap tertib dan mengikuti arahan dari petugas.



(Awaludin)

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