Viral Pria Tewas Dikeroyok Sekelompok Pemuda di Tanjung Priok, Sejumlah Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Viral di media sosial unggahan yang menyebut seorang pria tewas dikeroyok di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi memastikan sejumlah pelaku diamankan.

“Sudah ada yang diamankan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Utara Iptu Maryati Jonggi, Selasa (29/9/2026).

Jonggi menuturkan, pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan. Dia menambahkan, masih ada satu orang dalam pengejaran.

“Saat ini sedang di tangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, kami mohon waktu. Satu orang DPO dalam pengejaran," ujarnya.

Dalam video tersebut, disebutkan peristiwa terjadi pada hari Minggu, 6 September 2026 lalu. Mulanya, disebutkan bahwa korban dijemput oleh dua orang terduga pelaku.

Korban kemudian dibawa ke rumah salah satu pelaku lainnya. Di sana, disebutkan ada dua orang lainnya yang telah menunggu korban. Korban diduga dianiaya di rumah tersebut.