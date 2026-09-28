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Viral Pembimbing Umrah Diduga Hina Jamaah Lansia, Wamenhaj: Blacklist!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |16:58 WIB
Viral Pembimbing Umrah Diduga Hina Jamaah Lansia, Wamenhaj: Blacklist!
Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta muthowwif atau pembimbing jamaah umrah yang diduga menghina jamaah lanjut usia (lansia) untuk dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist.

Sanksi tersebut dapat diberikan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran etika oleh muthowwif dalam menjalankan tugasnya.

“Iya, saya sudah sampaikan supaya ada blacklist terhadap yang bersangkutan apabila kemudian itu melanggar etika terkait dengan fungsi yang bersangkutan sebagai muthowwif yang selalu, seharusnya membimbing jamaah haji,” kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Dahnil, seorang muthowwif harus memiliki kesabaran dan kemampuan membimbing jamaah. Hal itu penting karena muthowwif bertugas mendampingi jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Jadi harusnya memang kesabaran itu adalah bagian hal yang penting. Kemudian fungsi-fungsi bimbingan itu harus ada di diri setiap muthowwif,” ujarnya.

“Saya sudah sampaikan supaya kemudian yang bersangkutan di-blacklist di travel, kemudian di penyelenggaraan haji,” sambungnya.

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Topik Artikel :
Kemenhaj viral Umrah
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