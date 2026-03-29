Busnya Terbakar di Saudi, Begini Kondisi Terkini Jamaah Umrah Indonesia

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |08:08 WIB
Bus jamaah umrah terbakar (Foto: Ist)
JAKARTA - Bus yang mengangkut jamaah umrah asal Indonesia dilaporkan terbakar dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah, Kamis 26 Maret 2026. Dalam insiden itu, Kementerian Haji dan Umrah memastikan seluruh penumpang dan awak bus dalam kondisi aman dan selamat.

“Alhamdulillah, semua jamaah berjumlah 24 orang selamat. Sopir sigap menghentikan bus dan langsung meminta jamaah turun saat muncul tanda-tanda gangguan,” ujar Staf Teknis Haji Kantor Urusan Haji (KUH), M. Ilham Effendy, dikutip, Minggu (29/3/2026).

Ilham memastikan seluruh jamaah berhasil diamankan dan segera dievakuasi menggunakan bus pengganti. “Saat ini, jamaah sudah berada di Madinah, beristirahat dengan baik, dan dalam kondisi yang stabil. Kami terus berkomunikasi dengan pendamping jamaah dan pihak muassasah untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” lanjut Ilham.

Diketahui, insiden itu terjadi sekitar 50 kilometer sebelum memasuki Kota Madinah, tepatnya setelah melewati pos pemeriksaan terakhir.

Kemenhaj melalui KUH, kata dia, tengah mengupayakan koordinasi dengan pihak terkait agar jemaah mendapatkan perhatian dan dukungan, termasuk terkait penggantian atas barang bawaan yang terdampak.

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jamaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar dalam kejadian ini,” tegasnya.

"Kemenhaj mengimbau seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk terus meningkatkan standar keselamatan transportasi guna menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci," pungkasnya.

