Bus Jamaah Umrah Terbakar di Arab Saudi, Kemlu Pastikan 24 WNI Selamat

JAKARTA - Bus pengangkut jamaah umrah warga negara Indonesia (WNI) terbakar, saat dalam perjalanan menuju Madinah. Sebanyak 24 WNI berhasil dievakuasi dalam insiden tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, membenarkan video viral yang beredar. Ia menyampaikan bahwa insiden terjadi saat bus melewati titik pemeriksaan terakhir menuju Kota Madinah.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh, bus yang mengangkut 24 jamaah umrah WNI tersebut mengalami kebakaran setelah melewati titik pemeriksaan terakhir menuju Kota Madinah, sekitar 50 kilometer dari Madinah,” ujar Heni, Jumat (27/3/2026).

Heni menjelaskan, kebakaran bermula dari pecahnya ban belakang bus yang kemudian disusul munculnya asap dari bagian luar kendaraan.

“Pengemudi sempat menghentikan kendaraan agar seluruh jamaah dapat turun untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, api muncul dari bagian belakang bus,” jelasnya.