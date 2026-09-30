Pohon Tumbang Tutupi Jalur, Perjalanan KRL Jakarta-Depok hingga Bogor Terganggu

JAKARTA - Pohon tumbang terjadi di kawasan antara Stasiun Universitas Pancasila (UP) hingga Stasiun Universitas Indonesia (UI), setelah hujan mengguyur Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Pohon tumbang hingga menutupi jalur KRL tersebut menyebabkan perjalanan KRL tujuan Jakarta-Depok hingga Bogor terganggu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah rangkaian KRL tertahan di kawasan Stasiun Lenteng Agung dan Stasiun Tanjung Barat. Kereta bahkan tertahan hingga lebih dari 30 menit.

Gangguan terjadi akibat pohon tumbang yang menutupi jalur KRL di antara Stasiun UP dan Stasiun UI. Akibat tertahannya perjalanan KRL, sejumlah penumpang memilih beralih menggunakan moda transportasi lain, termasuk ojek online.

Salah satunya Rizky, warga Lenteng Agung, yang terpaksa menggunakan angkutan umum dari Stasiun Tanjung Barat menuju Stasiun Lenteng Agung.

"Ada gangguan KRL-nya, sudah 30 menit lebih tidak jalan-jalan, tertahan. Informasinya ada pohon tumbang, perjalanan KRL jadi terganggu," ujar Rizky di kawasan Lenteng Agung, Rabu (30/9/2026).



(Awaludin)

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