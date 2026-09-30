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Tokyo Catat Rekor Hujan 34 Hari Berturut-turut

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |01:05 WIB
Tokyo Catat Rekor Hujan 34 Hari Berturut-turut
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
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TOKYO — Menurut badan cuaca Jepang, pusat kota Tokyo mencatat hari ke-34 berturut-turut diguyur hujan pada Selasa (29/9/2026). Ini merupakan rekor periode hujan beruntun terpanjang sejak pencatatan resmi dimulai.

Hujan terus membasahi ibu kota Jepang tersebut setiap hari sejak 27 Agustus. Sejumlah fenomena cuaca, seperti pendekatan badai topan, front hujan musim gugur yang bertahan lama, serta palung tekanan rendah, menjadi pemicu utama cuaca basah berkepanjangan ini, sebagaimana dilaporkan Kyodo News.

Rekor sebelumnya adalah 33 hari hujan berturut-turut yang tercatat antara 27 Juni hingga 29 Juli 2019.

Curah hujan tertinggi sepanjang periode ini terjadi pada 21 September, ketika pusat kota Tokyo mencatatkan curah hujan hingga 156 milimeter dalam sehari.

Menurut Kyodo, akumulasi curah hujan di pusat kota Tokyo mencapai 629 milimeter hingga Senin (28/9/2026), atau sekitar tiga kali lipat dari rata-rata curah hujan bulanan untuk sepanjang bulan September.

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Topik Artikel :
Hujan Cuaca ekstrem Jepang Tokyo
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