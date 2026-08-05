Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

3 Singa di Bonbin Tokyo Mati Imbas Suhu Panas Ekstrem Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:24 WIB
3 Singa di Bonbin Tokyo Mati Imbas Suhu Panas Ekstrem Jepang
Hasil autopsi menunjukkan dehidrasi sistemik dan kegagalan multisistem organ pada ketiga singa tersebut. (Foto: Tokyo Zoological Park Society)
A
A
A

TOKYO - Tiga ekor singa betina di sebuah kebun binatang Tokyo mati akibat dugaan penyakit yang dipicu oleh suhu panas. Kabar menyedihkan ini muncul di tengah upaya Jepang menghadapi suhu musim panas yang ekstrem.

Ketiga singa tersebut mati dalam kurun waktu satu minggu di Taman Zoologi Tama, Tokyo bagian barat. Pihak kebun binatang menyatakan bahwa hasil autopsi terhadap singa-singa yang berusia antara tiga hingga 15 tahun itu menunjukkan adanya dehidrasi dan kegagalan multiorgan, yang mengindikasikan suhu panas sebagai penyebabnya.

"Ini adalah kali pertama kami mengalami kejadian seperti ini. Tahun lalu cuaca juga panas, namun tidak ada singa kami yang jatuh sakit seperti ini," ujar Miwa Kosaka, perwakilan kebun binatang kepada BBC.

Musim panas di Jepang kini semakin panas dan berbahaya; beberapa kota bahkan mengalami sejumlah hari dengan "panas ekstrem"—istilah yang digunakan untuk hari-hari saat suhu melonjak hingga di atas 40 derajat Celsius.

Menurut pihak Kebun Binatang Tama, Mugi, seekor singa betina berusia tiga tahun, kehilangan nafsu makan pada 19 Juli dan tidak mampu berdiri keesokan harinya. Staf kebun binatang berupaya mendinginkan tubuhnya dengan menyediakan ventilasi dan air, serta memberikan cairan melalui suntikan subkutan (di bawah kulit), tonik hati, dan vitamin. Namun, ia akhirnya mati pada 28 Juli.

Ichigo, singa betina berusia 11 tahun, mati beberapa hari kemudian pada 31 Juli. Sementara itu, Luena, singa betina berusia 15 tahun, mati pada Minggu, 2 Agustus.

Pihak kebun binatang menyatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan adanya dehidrasi sistemik dan kegagalan multiorgan pada ketiga singa tersebut, yang mengisyaratkan bahwa stres akibat panas menjadi penyebabnya. Mereka menambahkan bahwa penyebab pasti kematian baru dapat dipastikan setelah hasil pemeriksaan laboratorium keluar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/18/3234151//aeon_mall_di_kumamoto_runtuh_setelah_gempa_dahsyat_yang_melanda_jepang-6f0W_large.jpg
Dua Pekerja di Aeon Mall Tewas Disuruh Bos Masuk Lagi demi Ambil Uang Usai Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/18/3233420//bangunan_aeon_mall_kumamoto_yang_runtuh_akibat_gempa-X2c8_large.jpg
Update Gempa Jepang, Korban Tewas Bertambah Menjadi 35 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/18/3233155//gempa_kyushu-0kGI_large.jpg
Korban Tewas Gempa Jepang Bertambah Menjadi 28 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/18/3232872//ilustrasi-fLXE_large.jpg
Kemlu RI Pastikan Tidak Ada WNI jadi Korban Gempa M7,1 di Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/18/3232849//ledakan_aeon_mall_kumamoto_meruntuhkan_sebagian_lantai_dua_bangunan-XA0s_large.jpg
Ledakan Besar Runtuhkan Sebagian Lantai Aeon Mall, Banyak Pengunjung Terperangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/25/3232474//tour_jepang-GjiJ_large.jpg
Jepang 2026 untuk Keluarga: Kapan Bulan Paling Sepi, Paling Cantik, dan Paling Hemat?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement