Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Rabu (23/9/2026) secara umum cerah hingga cerah berawan pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore, sejumlah wilayah diprakirakan mengalami perubahan kondisi cuaca menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca pada pagi hari, secara umum cerah hingga cerah berawan. Sementara pada siang dan sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Bogor dan Bekasi.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 24-34 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 44-90 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.