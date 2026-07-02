Polisi Olah TKP Pria Tewas Tertemper KRL di Stasiun Jurangmangu

JAKARTA - Seorang pria tewas diduga akibat tertemper kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Jurangmangu. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Benar, adanya kejadian yang mengakibatkan seorang warga meninggal dunia di area emplasemen Stasiun Jurangmangu. Korban laki-laki usia kisaran 67 tahun,” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar, Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Kamis 2 Juli pukul 15.44 WIB di Stasiun Jurangmangu. Awalnya, polisi menerima informasi dari petugas keamanan dalam (PKD) terkait adanya korban meninggal dunia.

“Informasi awal diterima dari petugas PKD Stasiun Jurangmangu terkait adanya insiden di lokasi tersebut,” ujar dia.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan metode scientific crime investigation (SCI) untuk memastikan penyebab kejadian secara tepat dan profesional.

“Petugas dari Polsek Ciputat Timur bersama Tim Inafis Polres Tangerang Selatan tengah melakukan olah TKP menggunakan metode Scientific Crime Investigation (SCI) guna memastikan penyebab kejadian secara tepat dan profesional,” ujarnya.

Sebelumnya, perjalanan KRL Commuter Line lintas Rangkasbitung atau Green Line mengalami keterlambatan pada Kamis 2 Juli 2026 sore.