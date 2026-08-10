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Siswi SMA Kelas 10 Tertabrak Kereta di Jurangmangu, Polisi Selidiki

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |21:01 WIB
Siswi SMA Kelas 10 Tertabrak Kereta di Jurangmangu, Polisi Selidiki
Anak sekolah tertabrak kereta di Jurangmangu, Tangerang Selatan (Foto: Dok Okezone)
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TANGSEL - Seorang siswi SMA kelas 10 diduga tertabrak kereta di perlintasan Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Banten, Senin (10/8/2026) sore. Polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut.

Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 16.45 WIB. Jenazah korban telah dibawa ke RSUD untuk proses lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan identifikasi dan pemeriksaan di lokasi kejadian.

“Belum bisa diketahui dulu ya, kita lagi mengecek. Dan baru datang, jasad baru-baru dibawa ke rumah sakit ke RSUD ya,” kata Boy, Senin.

Boy mengatakan, polisi belum dapat memastikan apakah korban sengaja berada di jalur kereta atau disebabkan faktor lain. Kesimpulan akan diambil setelah proses penyelidikan rampung.

“Lagi dalam proses ya. Nanti kalau sudah ada identifikasi, pengecekan, penyelidikan, saksi-saksi dan sebagainya baru kita bisa menyimpulkan apa ini,” ujarnya.

Boy menambahkan, pihaknya masih mengecek tempat kejadian perkara dan identitas korban. Pihak keluarga juga telah berada di lokasi.

“Ya, identifikasi, identitas, lagi ngecek TKP segala macam juga, tadi kalau nggak salah mayat sudah dibawa ke RSUD. Ada juga pihak keluarga,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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