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Mulai 1 Januari 2027, Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |09:24 WIB
Mulai 1 Januari 2027, Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif terhadap Transjakarta dan Transjabodetabek. Kenaikan harga tiket mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Tak hanya sekadar melakukan penyesuaian harga tiket, Pemprov DKI Jakarta juga menambah penerima golongan yang gratis naik transportasi publik.

"Nanti per 1 Januari kami akan melakukan perluasan dari 15 golongan menjadi 21 golongan. Tapi dengan jujur saya harus mengatakan, 1 Januari juga akan ada beberapa penyesuaian tarif harga untuk TransJakarta maupun Transjabodetabek," kata Pramono, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, tarif transportasi di Jakarta saat ini masih menjadi yang paling murah ketimbang daerah penyangga. Oleh karenanya, dibutuhkan penyesuaian terhadap tarif transportasi Jakarta.

"Karena di Jakarta ini dibandingkan dengan semua daerah yang ada di penyangga, di megapolitan Jakarta, tarifnya paling murah. Tarifnya paling murah," kata dia.

Pramono memastikan tetap mengucurkan subsidi meski terdapat penyesuaian tarif transportasi publik tersebut. Namun, subsidi bagi masyarakat yang mampu naik transportasi umum itu akan sedikit dikurangi.

"Karena yang mampu naik transportasi Jakarta sudah disubsidi oleh Pemerintah Jakarta karena tarifnya termasuk yang paling murah, hanya memang bagi masyarakat yang mampu subsidinya kita kurangi," ucapnya.

(Arief Setyadi )

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