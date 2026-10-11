Prabowo dan El-Sisi Perkuat Kerja Sama Industri Pertahanan RI-Mesir

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pertahanan menjadi salah satu sektor yang disepakati untuk ditingkatkan kerja samanya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

"Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang industri pertahanan," kata Prabowo seusai pertemuan tertutup.

Prabowo mengatakan, kedua negara juga sepakat meningkatkan kapasitas prajurit melalui pendidikan dan penyelenggaraan latihan bersama. Selain itu, kedua negara menilai penting adanya pertukaran kunjungan antara pimpinan dan pakar di bidang pertahanan.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Mesir kepada militer Indonesia dalam menjalankan tugas di kawasan Timur Tengah. "Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Mesir dalam membantu dan memberi fasilitas kebutuhan kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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