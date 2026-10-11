Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan El-Sisi Perkuat Kerja Sama Industri Pertahanan RI-Mesir

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |17:14 WIB
Prabowo dan El-Sisi Perkuat Kerja Sama Industri Pertahanan RI-Mesir
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pertahanan menjadi salah satu sektor yang disepakati untuk ditingkatkan kerja samanya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

"Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang industri pertahanan," kata Prabowo seusai pertemuan tertutup.

Prabowo mengatakan, kedua negara juga sepakat meningkatkan kapasitas prajurit melalui pendidikan dan penyelenggaraan latihan bersama. Selain itu, kedua negara menilai penting adanya pertukaran kunjungan antara pimpinan dan pakar di bidang pertahanan.

Prabowo juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Mesir kepada militer Indonesia dalam menjalankan tugas di kawasan Timur Tengah. "Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Mesir dalam membantu dan memberi fasilitas kebutuhan kapal-kapal TNI Angkatan Laut kita yang bertugas menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB di kawasan Timur Tengah," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/337/3247282/prabowo-PnAb_large.jpg
Prabowo: Indonesia-Mesir Sepakat Rekonstruksi Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246676/prabowo-m6Yc_large.jpg
Prabowo: Jangan Kasih Podium, Aku Bisa Pidato 3 Jam Lho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246476/tni-0dpW_large.jpg
800 Pati TNI-Polri Dikumpulkan di Istana, Prabowo: Saya Undang Jelang Dua Tahun Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/337/3246414/prabowo-T31s_large.jpg
Presiden Prabowo Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246351/prabowo-DMa2_large.jpg
Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun ke Negara, IPO: Bisa untuk Bonus Timnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246332/prabowo-fuj8_large.jpg
Prabowo Ingin Ganti Nama BNN Jadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement