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Dilantik Jadi Kepala BNPB, Kristomei Sianturi Resmi Berpangkat Jenderal Bintang Tiga

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:19 WIB
Dilantik Jadi Kepala BNPB, Kristomei Sianturi Resmi Berpangkat Jenderal Bintang Tiga
Kristomei Sianturi Resmi Berpangkat Jenderal Bintang Tiga (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Letjen TNI Suharyanto, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026). Dengan pelantikan tersebut, Kristomei resmi menyandang pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI atau jenderal bintang tiga.

Pengangkatan Kristomei sebagai Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 113 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam prosesi pelantikan, Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh Kristomei.

“Bahwa saya, akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah mengucapkan sumpah, Kristomei menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Prosesi pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diikuti para tamu undangan lainnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

(Awaludin)

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