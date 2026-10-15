KSP Listyo Sigit Buka Suara soal Isu Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pelantikan pejabat negara yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Di tengah isu pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikaitkan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Listyo memilih untuk tidak berspekulasi sebelum ada kepastian resmi.

"Baru saja mendapatkan undangan untuk mengikuti pelantikan pejabat di Istana Negara. Jadi, kita tunggu saja," kata Listyo, Kamis (15/10/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai urgensi pergantian Kepala BNPB di tengah penanganan karhutla, Listyo menegaskan pentingnya menunggu pengumuman resmi dan kepastian mengenai nama pejabat yang akan dilantik.

"Kita lihat kepastiannya lebih dulu," ujar Listyo.