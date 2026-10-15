Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP Listyo Sigit Buka Suara soal Isu Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |15:03 WIB
KSP Listyo Sigit Buka Suara soal Isu Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB
KSP Jenderal Listyo Sigit (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pelantikan pejabat negara yang digelar di Istana Negara, Jakarta. Di tengah isu pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikaitkan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Listyo memilih untuk tidak berspekulasi sebelum ada kepastian resmi.

"Baru saja mendapatkan undangan untuk mengikuti pelantikan pejabat di Istana Negara. Jadi, kita tunggu saja," kata Listyo, Kamis (15/10/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai urgensi pergantian Kepala BNPB di tengah penanganan karhutla, Listyo menegaskan pentingnya menunggu pengumuman resmi dan kepastian mengenai nama pejabat yang akan dilantik.

"Kita lihat kepastiannya lebih dulu," ujar Listyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248063//agus_andrianto-tljW_large.jpg
Maulana Bungaran Diisukan Jadi Wamen Imipas, Ini Respons Agus Andrianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/320/3248050//alim_setiawan-Zxae_large.jpg
Rektor IPB Alim Setiawan Sambangi Istana, Bakal Dilantik Jadi Wamentan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247733//polri-CkwK_large.jpg
Sejarah Baru! Ada 3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246143//menko_polkam-arF0_large.jpg
Dudung Jadi Menko Polkam, Ini Arahan Khusus dari Prabowo soal Penanganan Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246108//tni-sFhL_large.jpg
Letjen Saleh Jadi Wamentan, Panglima TNI: Kalau ke Kementerian Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/337/3246087//ksp-vtJ6_large.jpg
Jadi Kepala KSP, Jenderal Sigit Tegaskan Siap Kawal Asta Cita dan Program Prioritas Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement