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Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, ASN dan Swasta Ikut Diamankan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:24 WIB
Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, ASN dan Swasta Ikut Diamankan
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (foto: wikipedia)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026). Dalam operasi tersebut, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, turut terjaring.

Penangkapan Hamenang dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

"Benar," kata Setyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Selain Bupati Klaten, KPK juga mengamankan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten serta pihak swasta.

Setyo menyebut, pihak-pihak tersebut turut diamankan untuk dimintai keterangan. Namun, KPK belum mengungkap identitas maupun jumlah orang yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

"ASN Pemkab Klaten dan pihak swasta yang diamankan dan diminta keterangan," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
OTT KPK KPK Bupati Klaten
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