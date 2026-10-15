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OTT KPK di Klaten, 20 Orang Ditangkap Termasuk Bupati

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:37 WIB
OTT KPK di Klaten, 20 Orang Ditangkap Termasuk Bupati
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya mengamankan total 20 orang dalam operasi senyap tersebut.

Salah satu pihak yang diamankan ialah Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

"Konfirm, bahwa hari ini Kamis (15/10), telah terjadi peristiwa tertangkap tangan. Dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta," kata Budi dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, pihak-pihak yang diamankan di wilayah Klaten masih menjalani pemeriksaan di Polres Klaten, termasuk Bupati Hamenang.

 

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Topik Artikel :
Bupati Klaten OTT KPK KPK
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