Diminta Don Ritto Jadi Direktur Koin Money Changer, Derry Ngaku Digaji Rp2 Juta

JAKARTA - Advokat M Derry Kesuma mengaku diminta Don Ritto untuk menjabat sebagai Direktur Koin Money Changer. Namun, selama menduduki posisi tersebut, Derry mengaku hanya menerima gaji sebesar Rp2 juta per bulan.

Pengakuan itu disampaikan Derry saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Rabu (25/11/2026). Dalam persidangan tersebut, Derry juga memberikan kesaksian untuk terdakwa Don Ritto dan Nurman Herin.

Jaksa penuntut umum (JPU) awalnya mendalami besaran penghasilan Derry selama menjabat sebagai direktur di perusahaan yang pernah digeledah Polda Metro Jaya tersebut.

"Berapa Bapak digaji untuk seorang Direktur?" tanya jaksa.

"Saya dapat 2 juta waktu itu, Bu," jawab Derry.

"Per bulan?" timpal jaksa.

"Per bulan," jawab Derry mengonfirmasi.

Jaksa kemudian membandingkan gaji Derry dengan penghasilan pegawai lain yang bekerja di Koin Money Changer. Derry mengakui bahwa gaji para pegawai justru lebih besar dibandingkan dirinya.

"Direktur? Apakah kemudian Bapak tahu juga pegawai-pegawai yang bekerja di Koin?" tanya jaksa.