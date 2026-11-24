Kejagung Diminta Bongkar Pengambil Kebijakan dalam Kasus Dugaan Korupsi Migas

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong mengusut lebih dalam dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) sumur minyak antara PT Migas Bumi Bekasi dan PT Pertamina EP. Penyidikan kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2 triliun itu diminta tidak hanya menyasar jajaran direksi, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan kebijakan.

Salah satu pihak yang dinilai perlu didalami keterangannya adalah Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Pemeriksaan terhadap kepala daerah tersebut dianggap penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Pakar Hukum Pidana Universitas Abdi Nusantara, Pitra Romadoni Nasution, mengatakan posisi kepala daerah dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis. Kepala daerah bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada BUMD berbentuk perusahaan umum daerah atau menjalankan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada BUMD berbentuk perseroan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pitra, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) perlu mendalami sedikitnya lima aspek untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan kepala daerah dalam perkara tersebut.

Pertama, menelusuri ada atau tidaknya keputusan maupun kebijakan wali kota yang berkaitan langsung dengan KSO. Kedua, mendalami kemungkinan intervensi terhadap direksi dalam menentukan mitra kerja sama.

Ketiga, memeriksa kesesuaian proses kerja sama dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Keempat, menelusuri dugaan keuntungan pribadi, aliran dana, maupun konflik kepentingan. Kelima, mengusut kemungkinan adanya pembiaran secara sadar terhadap penyimpangan yang telah diketahui.

"Prinsipnya, jangan hanya membongkar siapa yang menjalankan kebijakan, tetapi telusuri juga siapa yang membuat, menyetujui, mengendalikan, dan menikmati hasil dari kebijakan tersebut," tegas Pitra, Selasa (24/11/2026).