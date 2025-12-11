Kalibata Mencekam Imbas Warung Dibakar OTK, Polisi Imbau Warga Jangan Panik

JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly meminta masyarakat sekitar TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, tidak panik pasca pembakaran warung oleh kelompok orang tak dikenal (OTK). Sebab, polisi telah berada di lokasi untuk mengamankan situasi.

"Personel Polri, dari Brimob dan Samapta, dari Polsek, Polres, Polda sudah berada di TKP. Kita mengamankan TKP ini dan kami berharap warga masyarakat tidak lagi khawatir. Silakan beraktivitas seperti sedia kala, kasus ini sudah ditangani oleh Polri," ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, anggota reserse pun saat ini tengah menyelidiki siapa sekelompok massa yang melakukan pengerusakan dan pembakaran tersebut. Termasuk kasus pertama berupa pengeroyokan yang membuat satu orang mata elang tewas di lokasi kejadian sebelum pembakaran terjadi.

"Reserse kan sudah bekerja dan kita dalam penyelidikan, intinya TKP sudah kondusif, aman terkendali," tuturnya.

Ia menambahkan, polisi juga saat ini tengah melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya sekelompok massa yang masih berkumpul di sekitar Kalibata. Masyarakat juga diminta tidak main hakim sendiri saat ada suatu peristiwa.

"Kita melakukan penyisiran, kita akan melihat kelompok mana yang ada supaya mereka segera bubar. Kami berharap warga masyarakat jangan main hakim sendiri, segala sesuatu tolong dilaporkan untuk ditangani secara hukum yang berlaku di Indonesia," katanya.

(Arief Setyadi )