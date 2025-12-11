Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wakapolda Metro Turun ke Lokasi Pembakaran, Puluhan Brimob Sisir Area TMP Kalibata

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |22:00 WIB
Wakapolda Metro Turun ke Lokasi Pembakaran, Puluhan Brimob Sisir Area TMP Kalibata
Brimob sisir area TMP Kalibata (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA – Warung dan kendaraan yang ada di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dirusak dan dibakar sekelompok massa tak dikenal. Untuk mengantisipasi peristiwa susulan, puluhan anggota Brimob melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.

Penyisiran itu dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, setelah mendapatkan instruksi dari Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, yang tiba di lokasi kejadian.

Setelah berbicara dengan Wakapolda, Kapolres langsung memimpin puluhan anggota Brimob yang sejak tadi telah berada di lokasi. Mereka menyisir area sekitar TMP Kalibata guna mengantisipasi adanya sekelompok massa yang berniat kembali melakukan pengerusakan dan pembakaran.

Penyisiran dilakukan menggunakan sepeda motor trail milik anggota kepolisian. Meski begitu, Wakapolda Metro Jaya tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang berada di lokasi kejadian.

"Saat ini situasi TKP sudah aman terkendali. Anggota dari Brimob, Polda dan Polres sudah berada di TKP untuk mengamankan TKP," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Kamis (11/12/2025).

Diduga perusakan itu dilakukan terkait seorang debt collector yang tewas dikeroyok.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
