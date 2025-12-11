Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Pembakaran Warung di Sekitar TMP Kalibata Dilakukan 100 OTK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |21:43 WIB
Polisi: Pembakaran Warung di Sekitar TMP Kalibata Dilakukan 100 OTK
Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menyebut pembakaran terhadap warung dan kendaraan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga dilakukan oleh sekitar 100 orang tak dikenal (OTK).

"Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu, namun kekuatan pada saat itu yang tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung-warung yang ada di sekitar tempat ini," ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, insiden perusakan dan pembakaran warung serta kendaraan milik pedagang di kawasan TMP Kalibata itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian material.

"Pasti kita akan melakukan proses. Ini kan dua perkara, perkara pengeroyokan dan perkara pengerusakan. Pengeroyokan yang dilakukan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat. Sedangkan pengerusakan terhadap barang-barang milik warga yang diduga dilakukan oleh kelompok massa," tuturnya.

Ia menambahkan, kelompok massa yang melakukan perusakan dan pembakaran itu merupakan OTK, meski polisi menduga mereka memiliki hubungan dengan korban yang tewas pasca dikeroyok di sekitar TMP Kalibata. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut.

(Arief Setyadi )

      
