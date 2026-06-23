Polisi Usut Asal-usul Airsoft Gun Adam Deni saat Ngamuk di Ruko Jakut

JAKARTA - Polisi masih mengusut kasus selebgram Adam Deni Gearaka atau ADG (30) yang melakukan perusakan dan intimidasi dengan airsoft gun di sebuah ruko kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Polisi juga mengusut asal-usul airsoft gun tersebut.

“Kami akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang di sini terkait kepemilikan senpi tersebut dan juga kami akan mendalami terkait di mana atau bagaimana tersangka bisa mendapatkan barang tersebut," kata Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Bima Sakti dikutip Selasa (23/6/2026).

Bima juga menjelaskan, aksi Adam Deni tersebut dipicu karena tak terima temannya dibentak oleh pemilik ruko. “Untuk motif sendiri, di sini tersangka ADM ada sedikit emosi terhadap pemilik ruko tersebut karena ada temannya atau teman dekatnya yang sempat ada permasalahan dengan owner atau pemilik dari tempat tersebut,” ujarnya.

Menurut Bima, rasa emosi itu membuat Adam Deni kemudian mendatangi lokasi dan melakukan perusakan di area ruko. “Sehingga tersangka ADM ini tidak terima dan mendatangi TKP tersebut, merusak dan mengancam saksi-saksi lainnya di TKP,” ungkap dia.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut dia, teman Adam Deni yang dimaksud merupakan mantan karyawan di tempat usaha tersebut. “Tidak terima alasannya karena apa, di sini teman dari saudara ADM di sini merasa dimarahi, dibentak oleh owner-nya. Di situ dia tidak terima, makanya yang bersangkutan mendatangi ke TKP tersebut,” katanya.