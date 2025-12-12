Gerombolan Pembakar Warung Kembali Berdatangan Tengah Malam, Jalan TMP Kalibata Ditutup!

JAKARTA – Kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan kembali memanas tengah malam ini. Pasalnya, sekelompok massa yang sebelumnya melakukan perusakan dan pembakaran warung dan kendaraan kembali mendatangi wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan, Kamis (11/12/2025) tengah malam, situasi di sekitar TMP Kalibata terlihat membara oleh api. Terdapat aksi bakar-bakaran yang terjadi dari arah lokasi perusakan dan pembakaran sebelumnya.

Mereka membakar sisa-sisa warung dan kendaraan yang masih belum dibakar ludes oleh mereka. Tampak mobil listrik milik transportasi online terbakar, serta sepeda motor.

Ratusan anggota kepolisian pun melakukan penjagaan di sekitar kawasan TMP Kalibata agar mereka tak merangsek masuk ke rumah-rumah warga. Baik Brimob hingga Samapta terjun ke sekitar lokasi pembakaran yang saat ini terjadi.

Jalan TMP Kalibata pun ditutup oleh petugas di kedua arahnya agar para pengendara tak menjadi sasaran sekelompok massa tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, memimpin ratusan anggota kepolisian melakukan penjagaan tersebut.

(Arief Setyadi )