Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK

JAKARTA - Sekelompok orang tak dikenal (OTK) melakukan pembakaran dan perusakan di kawasan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam. Salah satu pedagang pun mengalami syok karena warungnya mendadak ludes terbakar.

Salah satu pedagang, Acoy mengatakan, warung miliknya merupakan warung sate taichan yang turut ludes dilalap api. Saat kejadian, dia baru hendak berjualan dan membuka warung semi permanen miliknya itu.

"Saya kurang paham siapa-siapanya, saya cuman dapat laporan ada rusuh gitu," ujarnya di lokasi, Kamis.

Menurutnya, saat warungnya dibakar OTK, dia tidak sedang berada di lokasi, hanya pekerjanya yang ada di lokasi membuka warung. Namun, saat ini pekerjanya pun tidak ada di lokasi karena kabur menyelametkan diri.

"Sudah mau mulai buka, baru. Anak buah saya juga pada kabur enggak tahu ke mana (tiba-tiba ada ledakan di belakang)," katanya.

(Arief Setyadi )