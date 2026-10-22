Pramono Gandeng BMKG Pancing Hujan Turun di Jakarta

JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengupayakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) guna memancing turunnya hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk intervensi terhadap potensi cuaca buruk dan kondisi cuaca yang tengah melanda Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pelaksanaan intervensi cuaca sebenarnya sudah dijadwalkan mulai Rabu, 21 Oktober 2026. Namun, proses penyemaian belum berjalan optimal karena ketebalan dan potensi awan pada hari tersebut belum mencukupi.

"Untuk modifikasi cuaca, mudah-mudahan hari ini awannya cukup untuk bisa dilakukan intervensi. Sebenarnya mulainya kemarin, tanggal 21, tetapi kemarin rupanya awannya belum cukup," ujar Pramono di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pramono berharap kondisi awan pada hari ini dan esok dapat mendukung proses penyemaian bahan semai sehingga hujan bisa segera turun membasahi wilayah Jakarta dalam waktu dekat. "Saya sangat berharap untuk hari ini dan besok, mudah-mudahan hari Sabtu paling lama sudah bisa turun hujan di Jakarta. Tentunya ini harapan kita semua," tuturnya.

Lebih jauh, ia menambahkan seluruh langkah penanganan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BMKG. Dia bahkan mengaku telah bertemu langsung dengan Kepala BMKG untuk membahas mekanisme teknis dan pengaturan modifikasi cuaca secara detail.

"Upaya yang kami lakukan ini bekerja sama dengan BMKG. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga bertemu secara langsung dengan Kepala BMKG untuk pengaturan hal-hal yang bersifat seperti ini," katanya.

(Arief Setyadi )

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