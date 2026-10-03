JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan awal musim hujan 2026/2027 yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap pada November dan Desember 2026. Sebanyak 24,66% wilayah Indonesia diprakirakan memasuki awal musim hujan pada November.
Berdasarkan unggahan BMKG di media sosial, dikutip Sabtu (3/10/2026), masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mempersiapkan diri menghadapi masa transisi menuju musim hujan. Wilayah yang diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026 meliputi:
- Sebagian Sumatera
- Sebagian Jawa
- Sebagian Kalimantan
- Sebagian Bali
- Sebagian NTB
- Sebagian kecil NTT
- Sebagian Sulawesi
- Sebagian Maluku Utara
- Sebagian Maluku
- Papua Barat bagian utara
- Sebagian Papua Selatan
Memasuki Desember 2026, sebanyak 17,31% wilayah Indonesia diprakirakan menyusul memasuki awal musim hujan. Wilayah tersebut meliputi:
- Sebagian Lampung
- Sebagian besar Jawa
- Sebagian Kalimantan Selatan
- Sebagian besar Bali
- Sebagian besar NTB
- Sebagian besar NTT
- Sebagian besar Sulawesi
- Sebagian Maluku Utara
- Sebagian Maluku
- Papua Selatan bagian selatan
- Puncak Musim Hujan 2026/2027
Selain memprakirakan awal musim hujan, BMKG juga memprediksi puncak musim hujan 2026/2027. Puncak musim hujan diperkirakan terkonsentrasi pada Desember 2026, Januari 2027, dan Februari 2027.
Sebanyak 36,94% wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026. Wilayahnya meliputi: