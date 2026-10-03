Peta Awal Musim Hujan, Berikut Daftar Wilayah yang Bakal Diguyur November-Desember

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan awal musim hujan 2026/2027 yang diprediksi mulai berlangsung secara bertahap pada November dan Desember 2026. Sebanyak 24,66% wilayah Indonesia diprakirakan memasuki awal musim hujan pada November.

Berdasarkan unggahan BMKG di media sosial, dikutip Sabtu (3/10/2026), masyarakat diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mempersiapkan diri menghadapi masa transisi menuju musim hujan. Wilayah yang diprakirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026 meliputi:

- Sebagian Sumatera

- Sebagian Jawa

- Sebagian Kalimantan

- Sebagian Bali

- Sebagian NTB

- Sebagian kecil NTT

- Sebagian Sulawesi

- Sebagian Maluku Utara

- Sebagian Maluku

- Papua Barat bagian utara

- Sebagian Papua Selatan

Memasuki Desember 2026, sebanyak 17,31% wilayah Indonesia diprakirakan menyusul memasuki awal musim hujan. Wilayah tersebut meliputi:

- Sebagian Lampung

- Sebagian besar Jawa

- Sebagian Kalimantan Selatan

- Sebagian besar Bali

- Sebagian besar NTB

- Sebagian besar NTT

- Sebagian besar Sulawesi

- Sebagian Maluku Utara

- Sebagian Maluku

- Papua Selatan bagian selatan

- Puncak Musim Hujan 2026/2027

Selain memprakirakan awal musim hujan, BMKG juga memprediksi puncak musim hujan 2026/2027. Puncak musim hujan diperkirakan terkonsentrasi pada Desember 2026, Januari 2027, dan Februari 2027.

Sebanyak 36,94% wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026. Wilayahnya meliputi: