Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Hanya Jakarta, BMKG Ungkap Hujan Juga Guyur Depok hingga Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |17:51 WIB
Tak Hanya Jakarta, BMKG Ungkap Hujan Juga Guyur Depok hingga Bogor
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Rabu (19/8/2026) tidak hanya mengguyur wilayah Jakarta. Namun, juga melanda sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Depok hingga Bogor.

"Terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kab. Lebak, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan," ungkap Sekretaris Utama BMKG Guswanto saat dihubungi Okezone.

Guswanto pun memastikan hujan tersebut merupakan fenomena alami dan bukan hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). "Itu memang hujan alami. Bukan hasil modifikasi cuaca," ujarnya.

Menurut Guswanto, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat pada Rabu, 19 Agustus 2026. Peringatan tersebut mencakup sejumlah wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, serta Bekasi.

Hujan yang terjadi sekitar pukul 12.30–14.30 WIB dipicu pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lembap dan mendukung pertumbuhan awan hujan.

"Hujan yang terjadi sekitar pukul 12.30–14.30 WIB dipicu oleh pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik serta adanya sirkulasi siklonik di selatan Jawa, yang memperkuat pertumbuhan awan hujan," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bibit Siklon Tropis 95W di Laut Filipina barat turut menginduksi daerah konvergensi. Meski demikian, peluang sistem tersebut berkembang menjadi siklon penuh masih rendah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/338/3217610/hujan-HVlG_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Hujan Lebat Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211909/hujan-yinE_large.jpg
BMKG Prediksi Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201703/hujan-h5ie_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197752/hujan-hLaO_large.jpg
Cuaca Hari Ini, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194886/pohon_tumbang-J2VE_large.jpg
Pohon Tumbang Tutup Jalan Galunggung Jaksel, Pengendara Kompak Evakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/338/3194881/lalin-yavS_large.jpg
Hujan Deras, Arus Lalu Lintas Kebayoran Lama Padat Merayap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement