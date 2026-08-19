Tak Hanya Jakarta, BMKG Ungkap Hujan Juga Guyur Depok hingga Bogor

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Rabu (19/8/2026) tidak hanya mengguyur wilayah Jakarta. Namun, juga melanda sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Depok hingga Bogor.

"Terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kab. Lebak, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan," ungkap Sekretaris Utama BMKG Guswanto saat dihubungi Okezone.

Guswanto pun memastikan hujan tersebut merupakan fenomena alami dan bukan hasil Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). "Itu memang hujan alami. Bukan hasil modifikasi cuaca," ujarnya.

Menurut Guswanto, BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat pada Rabu, 19 Agustus 2026. Peringatan tersebut mencakup sejumlah wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, serta Bekasi.

Hujan yang terjadi sekitar pukul 12.30–14.30 WIB dipicu pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut membuat atmosfer menjadi lembap dan mendukung pertumbuhan awan hujan.

"Hujan yang terjadi sekitar pukul 12.30–14.30 WIB dipicu oleh pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik serta adanya sirkulasi siklonik di selatan Jawa, yang memperkuat pertumbuhan awan hujan," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bibit Siklon Tropis 95W di Laut Filipina barat turut menginduksi daerah konvergensi. Meski demikian, peluang sistem tersebut berkembang menjadi siklon penuh masih rendah.