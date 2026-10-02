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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Depok-Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Depok-Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Jumat (2/10/2026).

Pada dini hari, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Memasuki pagi hari, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Bekasi.

 

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Topik Artikel :
cuaca cuaca jabodetabek BMKG
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