Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 1 Oktober 2026 bervariasi.

Sebagian wilayah diprakirakan berawan, sementara beberapa daerah lainnya berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang. Untuk wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu diprakirakan cerah berawan. Sedangkan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan berawan.

Adapun Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan hujan ringan.

Di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor diprakirakan hujan sedang. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kota Bekasi dan Kota Depok.

Hujan ringan juga diprediksi bakal melanda Kabupaten Bekasi. Untuk wilayah Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan berawan.

Sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan, prakiraan cuaca yang diberikan belum mencantumkan kondisi cuaca.

(Arief Setyadi )

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