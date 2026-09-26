Legislator DKI Pantau Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta, 1 Ton NaCl Disemai

JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengawal langsung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (25/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan kekeringan di wilayah Jabodetabek melalui operasi modifikasi cuaca berjalan optimal.

Kenneth mengatakan, operasi yang digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Karena itu, menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan OMC perlu dilakukan secara ketat.

"Sebagai Anggota Dewan, tentunya saya wajib mengawal kegiatan ini karena OMC (Operasi Modifikasi Cuaca) ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta yang dihimpun dari skema uang rakyat. Kita harus kawal dan pastikan pelaksanaannya berjalan sebaik-baiknya," kata Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2026).

Dalam peninjauan teknis di lapangan, Kenneth turut mengecek persiapan bahan semai yang digunakan untuk penyemaian awan. Pada operasi tersebut, petugas menyemai sebanyak 1 ton NaCl dalam bentuk bubuk (powder).

"Jika sebelumnya menggunakan NaCl liquid, hari ini yang dibawa adalah NaCl powder sebanyak 1.000 kilogram atau 1 ton. Harapan kami hasilnya bisa maksimal sehingga curah hujan yang turun cukup banyak untuk menekan kekeringan sekaligus polusi udara di DKI Jakarta," ungkapnya.