Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Sebut OMC Berhasil Picu Hujan dan Tekan Karhutla, Operasi di Kalbar-Kalteng Diperpanjang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |21:10 WIB
BMKG Sebut OMC Berhasil Picu Hujan dan Tekan Karhutla, Operasi di Kalbar-Kalteng Diperpanjang
Kebakaran Hutan (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah.

Atas hasil tersebut, pemerintah memutuskan memperpanjang pelaksanaan OMC di kedua wilayah mulai 5 hingga 14 September 2026 dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto mengatakan, BMKG mengoptimalkan analisis cuaca untuk menentukan potensi awan yang dapat digunakan dalam operasi penyemaian garam.

"Penyemaian awan dilakukan di area lahan gambut yang terdeteksi hotspot untuk mengurangi titik panas dan memperbaiki kualitas udara akibat pekatnya kabut asap," ujar Seto di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

OMC di Kalimantan Barat sebelumnya berlangsung sejak 22 Agustus hingga 4 September 2026. Operasi yang didukung pembiayaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tersebut melibatkan koordinasi BMKG bersama BNPB, TNI Angkatan Udara, Kementerian Kehutanan, dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo mengatakan, selama operasi di Kalimantan Barat, petugas telah menerbangkan puluhan sorti untuk melakukan penyemaian awan.

"Dalam operasi ini, petugas menerbangkan 27 sorti dengan total bahan semai 24.600 kilogram garam murni (Natrium Klorida/NaCl) pada ketinggian 6.000 hingga 10.000 kaki untuk menembus awan hujan potensial," ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240331//kebakaran_hutan-KRiS_large.jpg
Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan di Mamasa Sulbar, Petugas Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240329//gempa-SXVI_large.jpg
BMKG Ungkap Dentuman di Bandung Bukan Berasal dari Aktivitas Gempa Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240325//modifikasi_cuaca-KJwc_large.jpg
Padamkan Karhutla, BMKG Gencarkan Operasi Modifikasi Cuaca di Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240314//karhutla-Dcp5_large.JPG
Jelang Akhir Pekan, Karhutla Masih Mendominasi Bencana di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240310//tersangka_karhutla-9EUj_large.jpg
Polri: Tersangka Pelaku Karhutla Bertambah Jadi 113 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/337/3240303//kebakaran_hutan-gBKs_large.jpg
Soal Asap Karhutla, Kemlu: Indonesia Terus Komunikasi dengan Negara Tetangga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement