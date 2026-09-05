Karhutla Hanguskan 5 Hektare Lahan di Mamasa Sulbar, Petugas Berjibaku Padamkan Api

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Dusun Pasir Putih, Desa Rantekamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis (3/9/2026).

Kobaran api menghanguskan area seluas kurang lebih lima hektare yang terdiri dari kebun milik warga serta vegetasi hutan nonproduktif di sekitar bahu Jalan Poros Polewali-Mamasa.

Kapolres Mamasa, AKBP Ariantony Utama Bangalino mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya karhutla, khususnya di tengah kondisi cuaca panas dan musim kemarau.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla. Hindari membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena api dapat dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan,” ujar Ariantony, Sabtu (5/9/2026).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, tiga warga setempat mengalami kerugian setelah sejumlah tanaman di kebun mereka ikut terbakar.

Kebakaran pertama kali diketahui anggota Damkar Sumarorong, John Sora, sekitar pukul 02.00 WITA. Saat melintas di lokasi, dia melihat kobaran api dan segera melakukan pemadaman awal bersama tim.