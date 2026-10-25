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Tak Mau Klaim Cuaca JRF Cerah karena OMC, Pramono: Keberhasilan Gusti Allah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |13:30 WIB
Tak Mau Klaim Cuaca JRF Cerah karena OMC, Pramono: Keberhasilan Gusti Allah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku senang cuaca Ibu Kota hari ini sangat mendukung pelaksanaan Jakarta Running Festival (JRF) 2026. Meski begitu dirinya enggan mengklaim cuaca cerah pagi ini karena keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC). 

"Ya keberhasilan. Enggak tahu lah, Gusti Allah, Gusti Allah," kata Pramono usai menyelesaikan lari kategori 10 K, di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu (25/10/2026).

Adapun kedatangan Pramono ke kompleks GBK tak sekedar menjadi peserta JRF kategori 10 K. Dia pada pukul 04.00 WIB melepas langsung ribuan pelari kategori Marathon.

Menurut Pramono saat pelepasan kategori Marathon, indeks kualitas udara berada di angka 65-66. Sementara ketika kategori 10 K sekitar pukul 05.15 WIB, indeks udaranya menyentuh angka 81. 

"Tapi yang jelas yang paling saya senang adalah ketika start tadi waktu full marathon, ini apa, Air cushion kita itu 66, 65, 66. Kemudian waktu mulai yang 10 km tadi sekitar 81," kata dia. 

 

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