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Pembangunan SMKN 36 Jakarta 2 Tahun Mangkrak!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |15:21 WIB
Pembangunan SMKN 36 Jakarta 2 Tahun Mangkrak!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA – Pembangunan SMK Negeri 36 Jakarta sudah dua tahun tidak berjalan atau mangkrak. Dinas Pendidikan DKI Jakarta pun diminta untuk segera membuat laporan mengenai persoalan tersebut.

"Untuk SMK yang mangkrak tadi, segera saya minta Dinas Pendidikan memberikan laporan kepada saya," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dia berjanji, setelah menerima laporan lengkap dari dinas terkait, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan sekolah tersebut. Sebab, revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

"Kemudian akan kita tindak lanjuti karena memang program untuk revitalisasi sekolah menjadi apa, program utama kami," tuturnya.

Selain memiliki program revitalisasi sekolah, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas akses pendidikan. Pramono menyebut pihaknya telah menyepakati penambahan sekolah swasta gratis.

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