Prabowo Ungkap Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun dalam 2 Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah delapan kali melakukan penyerahan hasil penertiban, dengan total penyelamatan uang negara mencapai Rp52 triliun dalam dua tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Prabowo menyebut uang negara yang berhasil diselamatkan pada kegiatan kali ini mencapai Rp13.241.335.681.910. Selain itu, pemerintah juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 259.230 hektare.

“Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH, yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara,” kata Prabowo dalam pidatonya.