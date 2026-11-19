Botok Pati Sambangi DPR Usai RUU Perampasan Aset Disahkan

JAKARTA - Pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang dikoordinatori oleh Supriyono alias Botok. Pertemuan berlangsung beberapa saat setelah DPR mennggelar rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pindana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Audiensi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Sari Yuliati, Cucun Syamsurijal dan Saan Mustopa.

“Kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dasco mengatakan, masyarakat Pati mengapresiasi proses pembahasan RUU Perampasan Aset karena sebagian besar aspirasi yang mereka sampaikan telah masuk ke dalam substansi undang-undang.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, sekitar 80 persen aspirasi yang disampaikan AMPB telah terakomodasi dalam UU Perampasan Aset.

“Dan mereka mengapresiasi karena 80% dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,”pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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